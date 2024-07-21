SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi

Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Gümüşlük'teki evine yeni eşyalar taşıdı.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 07:01 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:01
Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi 1

Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Gümüşlük'teki evine yeni eşyalar taşıdı.

Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi 2

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.

Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi 3

Tatil boyunca ailesiyle keyifli anlar yaşayan Özçivit, pickup aracını da karavana dönüştürdü.

SON DAKİKA