Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi

Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Gümüşlük'teki evine yeni eşyalar taşıdı.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.