Burak Özçivit pick-up arabasını karavana dönüştürdü! Tatilini kamp yaparak devam ettirecek! Yeni evlerine de eşya taşımayı ihmal etmedi

Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Gümüşlük'teki evine yeni eşyalar taşıdı.
Eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit, pick-up'ını karavana çevirdi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Gümüşlük'teki evine yeni eşyalar taşıdı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum'da tatil yaparken, hobilerine de vakit ayırmayı ihmal etmiyor.
Tatil boyunca ailesiyle keyifli anlar yaşayan Özçivit, pickup aracını da karavana dönüştürdü.