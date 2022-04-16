Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in oğulları Karan 3 yaşına bastı! Doğum günü fotoğrafları sosyal medyayı salladı! İşte ilk görüntüler...
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 3 yaşına bastı! Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakteriyle başrolü üstlenen Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, 2019 yılında oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sürdürdükleri mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 3 yaşına bastı. Ünlü çift ise oğullarına yakınlarının katılımıyla eğlenceli bir doğum günü partisi organize etti. Partiden görüntüler ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte o görüntüler...
16.04.2022 21:24 - Son Güncelleme: 16.04.2022 21:44
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Çalıkuşu dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, 13 Nisan 2019 yılında oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına almıştı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları Karan 3 yaşına bastı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bugün ise oğulları Karan için bir doğum günü partisi organize etti. Söz konusu partide; Karan'ın doğum gününe özel, pasta, organizasyon ve oyunlar planlandı.