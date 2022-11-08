Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi hayran bırakmıştı... Yeni paylaşım geldi Karan'ı görenler: "Adam oldu yahu"
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi hayran bırakmıştı... Yeni paylaşım geldi Karan'ı görenler, "Adam oldu yahu" , "Maşallah baba oğul ne güzelsiniz" yorumları yaptı. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen ünlü çiftten Burak Özçivit oğlunun odasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.
08.11.2022 17:35 - Son Güncelleme: 08.11.2022 17:40
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evi hayran bırakmıştı... Yeni paylaşım geldi Karan'ı görenler, "Adam oldu yahu" yorumları yaptı.
5 yıl önce evlenen ve Karan adında bir erkek evlatları olan çift, ikinci bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.
FAHRİYE İLE BURAK ÖZÇİVİT'İN EVİ - VİDEO
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı son paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
İşte başta Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...