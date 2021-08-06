Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den oğlu Karan'a fileli önlem! İşte Burak - Fahriye çiftinin Bodrum'daki 6 milyon TL'lik villası...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit Bodrum Gümüşlük'teki tatiline devam ediyor. Eşi ve oğlu Karan ile yaklaşık 2 aydır Bodrum'da olan başarılı oyuncunun aldğı kilolar dikkat çekerken, ünlü çift Bodrum'daki evlerinde aile bireylerini emisafir etti. Bir hayli telaşlı görünen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, evlerinin havuzunu 13 Nisan 2019'da dünyaya gelen oğulları Karan'ın güvenliği için filelerle sardı. 2019 yılında Bodrum Gümülşük'ten ev alan Burak Fahriye çifti, tatil yaptıkları vila için 6 milyon TL ödemişti. Karan bebek ise ilk kez bu evde görüntülenmişti.
06.08.2021 09:31
- Son Güncelleme: 06.08.2021 13:14
Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve Karan Özçivit ile Gümüşlük'teki evlerinde yaklaşık iki aydır tatil yapıyor.
Burak Özçivit önce, mütevazı teknesiyle balık tutup eve götürdü. Ardından market alışverişine çıktı. Bir hayli yorulan ünlü oyuncu, evinin bulunduğu siteye geçip kendisini havuza bıraktı.
KİLO ALDI
Fahriye Evcen, Karan ve misafirlerle ilgilenirken havuzda serinleyen Burak Özçivit aldığı kilolarla dikkat çekti.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin Gümüşlük'te ki evlerinin havuzunu filelerle sarması dikkat çekti. Çiftin Karan'ın evin bahçesinde rahatça oynayıp havuza düşmemesi için böyle bir önlem aldıkları öğrenildi.