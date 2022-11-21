Burak Özçivit ile 6 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in yarım kalan park keyfi! Karnı burnunda Fahriye başı dönünce yol kenarında oturup kaldı
Burak Özçivit ile 6 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in yarım kalan park keyfi! Karnı burnunda Fahriye başı dönünce yol kenarında oturup kaldı o anlar çevredekiler tarafından kayda alındı. 5 yıl önce görkemli bir düğünle birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, 2019 yılında oğulları Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. İkinci oğullarını kucaklarına almayı bekleyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bir parkta kameralara takıldı. Özçivit ailesinin park keyfi, yaklaşık 6 aylık hamile olan Evcen'in bir ara başının dönmesiyle yarım kaldı. Burak Özçivit, eşinin yanına giderek otomobile binmesine yardımcı olduktan sonra evlerinin yolunu tuttu
21.11.2022 17:39 - Son Güncelleme: 21.11.2022 17:51
Burak Özçivit ile 6 aylık hamile eşi Fahriye Evcen'in yarım kalan park keyfi! Karnı burnunda Fahriye başı dönünce yol kenarında oturup kaldı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti.
Ancak Özçivit ailesinin park keyfi uzun sürmedi. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, bir ara oturduğu banktan kalkarak park içinde yürüyüş yapmaya başladı.