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Haberler Magazin Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye'nin! Ev yetmez bir de cip

Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye'nin! Ev yetmez bir de cip

Çalıkuşu dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak ile Fahriye, 2017 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini 2019 yılında dünyaya gelen evlatları Karan ile taçlandıran ikili şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 800 yıllık tarihi geçmişe sahip hayalet köyde oğulları Karan ile kafa dinlemeye giden ünlü çift şu sıralar oldukça heyecanlı. Burak Özçivit, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını açtı.

04.07.2022 09:34 - Son Güncelleme: 04.07.2022 09:34
Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye’nin! Ev yetmez bir de cip

'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2017'de nikah masasına oturdu. 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye’nin! Ev yetmez bir de cip

Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye’nin! Ev yetmez bir de cip

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye’nin! Ev yetmez bir de cip

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit hamile eşi Fahriye Evcen için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! Varı yoğu Fahriye’nin! Ev yetmez bir de cip

GÖZÜNÜ BODRUM'A DİKTİ

Tüm bunların ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit, önceki gün Bodrum'da bir şantiyede objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun, eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.

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