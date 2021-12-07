Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan, 'ünlü olmayı şimdiden sevdi' dedirtti. Birisi Türkiye'nin en güzel diğeri ise en yakışıklı oyuncularından... Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, ailesi ile Etiler'de akşam yemeğinde görüntülendi. Mikrofonu eline alıp gazetecilerle konuşan Karan Özçivit, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.
07.12.2021 15:57
- Son Güncelleme: 07.12.2021 16:08
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı.
"ANNENİ Mİ, BABANI MI DAHA ÇOK SEVİYORSUN?"
Minik Karan, "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diyerek kendi sorusunu kendi cevapladı. Mikrofonları elinden bırakmayan Karan'a, muhabirler "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" sorusunu yöneltti. "Bunu daha çok seviyorum" cevabını veren Karan, mikrofonları gösterince anne ve babasını güldürdü.