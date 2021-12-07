Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi...

"ANNENİ Mİ, BABANI MI DAHA ÇOK SEVİYORSUN?"

Minik Karan, "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diyerek kendi sorusunu kendi cevapladı. Mikrofonları elinden bırakmayan Karan'a, muhabirler "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" sorusunu yöneltti. "Bunu daha çok seviyorum" cevabını veren Karan, mikrofonları gösterince anne ve babasını güldürdü.