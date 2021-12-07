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Haberler Magazin Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan, 'ünlü olmayı şimdiden sevdi' dedirtti. Birisi Türkiye'nin en güzel diğeri ise en yakışıklı oyuncularından... Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Burak Özçivit, ailesi ile Etiler'de akşam yemeğinde görüntülendi. Mikrofonu eline alıp gazetecilerle konuşan Karan Özçivit, eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

07.12.2021 15:57 - Son Güncelleme: 07.12.2021 16:08
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Burak Özçivit, "Haftada bir gün ailece yemek yiyoruz" dedi. Bu sırada mikrofonu alan iki yaşındaki Karan, "Kolay gelsin. Mikrofon" diye seslenince kahkahalar havada uçuştu.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

Yakışıklı oyuncu, basın mensuplarını, "Alır valla, vermez bir daha" diyerek uyardı. Özçivit, "Babacım sen soru sor abilere, nasılsın de abilere" sözleriyle, oğluna neler konuşması gerektiğini söyledi.

Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile yemekte! Kameraları görünce mikrofonu eline alan Karan ünlü olmayı şimdiden sevdi

"ANNENİ Mİ, BABANI MI DAHA ÇOK SEVİYORSUN?"
Minik Karan, "Nasılsınız? Ben de iyiyim" diyerek kendi sorusunu kendi cevapladı. Mikrofonları elinden bırakmayan Karan'a, muhabirler "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" sorusunu yöneltti. "Bunu daha çok seviyorum" cevabını veren Karan, mikrofonları gösterince anne ve babasını güldürdü.

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