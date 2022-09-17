Burak Kut’un gözünden sakındığı eşine bakın! Gören dilini ısırdı! “Neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi” denmişti ancak...
Burak Kut'un gözünden sakındığı eşine bakın! Doğu Demirkol ile Alelade programına konuk olmasının ardından gündeme gelen ünlü şarkıcı Burak Kut'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 90'larda fırtınalar estiren ünlü şarkıcının özellikle eşi merak edildi. Kut'un bir dönem "Neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi" yorumuyla gündeme gelen eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Burak Kut'un sosyal medyada fenomen hale gelen güzeller güzeli eşi...
17.09.2022 22:22 - Son Güncelleme: 17.09.2022 22:22
Okul orkestrasıyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik kariyerine başlayan Burak Kut, okul korosunun solistliğini üstlendiği lise yıllarında gerek kendi okulu, gerekse Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl üst üste birinci oldu.
Ünlü şarkıcının doktor eşi ise söz konusu yoruma şöyle karşılık verdi: "10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, üç dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem. Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin"