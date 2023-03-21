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Haberler Magazin Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90'ların 'Bebeto'sunun gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90'ların 'Bebeto'sunun gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! 90'larda ortalığı sallayan Burak Kut'un gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti... Son hailyle 'Hiç değişmemiş' dedirten 49 yaşındaki Burak Kut'un eşi ve kızı Aden sosyal medya gündeminde. 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. İşte Bebeto lakabıyla hafızalara kazınan Burak Kut, eşi Cansen Yeni ve kızı...

21.03.2023 11:11 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:16
Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90’ların ’Bebeto’sunun gönlünü çalan o isim ’çirkin kadınla evlenmiş’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! 90'ların 'Bebeto'sunun gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti...

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Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90’ların ’Bebeto’sunun gönlünü çalan o isim ’çirkin kadınla evlenmiş’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası.

Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90’ların ’Bebeto’sunun gönlünü çalan o isim ’çirkin kadınla evlenmiş’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90’ların ’Bebeto’sunun gönlünü çalan o isim ’çirkin kadınla evlenmiş’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.

Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90’ların ’Bebeto’sunun gönlünü çalan o isim ’çirkin kadınla evlenmiş’ yorumuna tokat gibi yanıt vermişti

Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucan'ı kucağına aldı.

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