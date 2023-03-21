Burak Kut’un eşi bakın kim çıktı! 90'ların 'Bebeto'sunun gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti
Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! 90'larda ortalığı sallayan Burak Kut'un gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti... Son hailyle 'Hiç değişmemiş' dedirten 49 yaşındaki Burak Kut'un eşi ve kızı Aden sosyal medya gündeminde. 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. İşte Bebeto lakabıyla hafızalara kazınan Burak Kut, eşi Cansen Yeni ve kızı...
21.03.2023 11:11 - Son Güncelleme: 21.03.2023 11:16
Burak Kut'un eşi bakın kim çıktı! 90'ların 'Bebeto'sunun gönlünü çalan o isim 'çirkin kadınla evlenmiş' yorumuna tokat gibi yanıt vermişti...
Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.