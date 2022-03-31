Burak Deniz'in sevgilisi kim? Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra Deniz İrem ve Şahika Ercümen ile anılan Burak bu kez bakın kiminle yakalandı
Burak Deniz'in sevgilisi kim merak ediliyor. Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra Deniz İrem ve Şahika Ercümen ile anılan Burak bu kez bir başka güzelle yakayı ele verdi. Geçtiğimiz Ocak ayında gönlünü eski rol arkadaşı Deniz İrem'e kaptırdığı ileri sürülen ve tatil fotoğrafları ile bu iddiayı güçlendiren oyuncu, bir ay sonra milli yüzücü Şahika Ercümen ile gecelerde yakalanmıştı. Önceki gün Etiler'de bir mekanda oyuncu Deniz Işın ile 5 saat vakit geçiren Deniz, kafaları iyice karıştırdı.
31.03.2022 09:27 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:34
BURAK DENİZ'İN SEVGİLİSİ KİM?
Didem Soydan'dan ayrıldıktan sonra Deniz İrem ve Şahika Ercümen ile anılan Burak bu kez bakın kiminle yakalandı...
Burak Deniz'in aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın'da bulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İkili önceki gün Etiler'de bir mekandaydı. Mekanda 5 saat kalan Deniz ve Işın çıkışta taksi beklerken objektife yansıdı.
Ancak mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamadı. Deniz Işın, Cihangir'e doğru giden takside başını Burak Deniz'in omzuna yasladı.