Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'nin Instagram paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Burak Deniz ile bir zamanlar sevgili olan güzel oyuncu Büşra Develi, Instagram'da bebeklik fotoğrafını paylaşıp herkesi gülümsetti. Çekik gözlü oyuncu, paylaşımına da şu notu düştü, "Henüz Kazakistan'dan evlat edinilen bir Büşra." 25 yaşındaki oyuncunun bu karesi yorum yağmuruna tutuldu. Oyuncunun tombiş hali beğeni rekoru kırdı. İşte Bizim Hikaye dizisinin yıldızı Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi'nin Instagram paylaşımı...
22.03.2019 09:42
- Son Güncelleme: 22.03.2019 09:42
Burak Deniz'in kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi Büşra Develi, geçtiğimiz gün Instagram hesasbından 'Kazakistan'dan henüz evlat edinilen bir Büşra.' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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