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Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

Gerek yer aldığı dizileri, gerek Büşra Develi ile yaşadığı aşk gerekse yakışıklılığıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Burak Deniz. Büşra Develi'den ayrıldıktan sonra adı Nesrin Cavadzade ile anılan Burak Deniz'in aşk hayatı şu sıralar sakin gibi görünüyor. Genç yaşında başarılı bir kariyer sığdıran Burak Deniz'in kırık bir yanı var, böyle göründüğüne bakmayın. O da annesi. Genç yaşında annesini kaybeden Burak Deniz'in annesi ile olan benzerliğine çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Deniz olmak üzere, ünlülerin anneleri.

18.02.2019 15:37 - Son Güncelleme: 18.02.2019 15:37
Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

Rol aldığı dizilerle izleyicinin beğenisini kazan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle Arap ülkelerinde çok sevilen Burak Deniz'in kırık bir yanı var. O da annesi. Annesi hayata gözlerini yuman Burak Deniz annesine olan özlemini, dinmeyen acısını 'Tadım, tuzum, motivasyonum kalmadı, çünkü kendimi kanıtlayacak kimse kalmadı. Kaç yaşıma geldim, umutsuzluğa düştüğümde valideyi istiyorum yanımda.' sözleriyle anlatıyor. Burak Deniz'in annesini görünce, benzerliğe çok şaşıracaksınız.

Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

Her yaptığı, söylediği ve giydiği olay olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram'daki paylaşımlarını görenler ''Annesi değil ablası gibi görünüyor'' diyor.

Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİ

Eşi Mehmet Tilki'den 2017'de boşandıktan sonra kızları ile birlikte yaşamaya başlayan Havva Öztel, aslen Trabzonlu.

Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

ALEYNA TİLKİ'NİN ANNESİNİN ESKİ HALİ

Aleyna Tilki şöhret olmadan önce bir okulda müdür yardımcısı olan Havva Öztel, kızının şöhreti sonrasında bir yurt sahibi oldu. Ayrıca kızının şöhreti sonrası tamamen değişti.

Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

Havva Öztel şu anda kurucusu olduğu kız öğrenci yurdunu işletiyor.

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