Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti
Gerek yer aldığı dizileri, gerek Büşra Develi ile yaşadığı aşk gerekse yakışıklılığıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Burak Deniz. Büşra Develi'den ayrıldıktan sonra adı Nesrin Cavadzade ile anılan Burak Deniz'in aşk hayatı şu sıralar sakin gibi görünüyor. Genç yaşında başarılı bir kariyer sığdıran Burak Deniz'in kırık bir yanı var, böyle göründüğüne bakmayın. O da annesi. Genç yaşında annesini kaybeden Burak Deniz'in annesi ile olan benzerliğine çok şaşıracaksınız. İşte başta Burak Deniz olmak üzere, ünlülerin anneleri.
18.02.2019 15:37
- Son Güncelleme: 18.02.2019 15:37
Rol aldığı dizilerle izleyicinin beğenisini kazan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle Arap ülkelerinde çok sevilen Burak Deniz'in kırık bir yanı var. O da annesi. Annesi hayata gözlerini yuman Burak Deniz annesine olan özlemini, dinmeyen acısını 'Tadım, tuzum, motivasyonum kalmadı, çünkü kendimi kanıtlayacak kimse kalmadı. Kaç yaşıma geldim, umutsuzluğa düştüğümde valideyi istiyorum yanımda.' sözleriyle anlatıyor. Burak Deniz'in annesini görünce, benzerliğe çok şaşıracaksınız.
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