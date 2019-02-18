Burak Deniz'in annesiyle benzerliğine çok şaşıracaksınız! Bir süre önce kaybetmişti

Rol aldığı dizilerle izleyicinin beğenisini kazan yakışıklı oyuncu Burak Deniz, hem Türkiye'de hem de yurtdışında büyük bir hayran kitlesine sahip. Özellikle Arap ülkelerinde çok sevilen Burak Deniz'in kırık bir yanı var. O da annesi. Annesi hayata gözlerini yuman Burak Deniz annesine olan özlemini, dinmeyen acısını 'Tadım, tuzum, motivasyonum kalmadı, çünkü kendimi kanıtlayacak kimse kalmadı. Kaç yaşıma geldim, umutsuzluğa düştüğümde valideyi istiyorum yanımda.' sözleriyle anlatıyor. Burak Deniz'in annesini görünce, benzerliğe çok şaşıracaksınız.