Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Burak Deniz'den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz'un doğum günün bakın nasıl kutladı… Başarılı oyuncu Burak Deniz, atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da başrolü paylaştığı Alina Boz'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Partneri Alina Boz ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Deniz'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Deniz'in meslektaşı Alina Boz'un doğum gününü kutladığı o paylaşımı…

14.06.2021 23:16 - Son Güncelleme: 14.06.2021 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





