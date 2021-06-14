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Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Burak Deniz'den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı'nın güzeller güzeli Mahur'u Alina Boz'un doğum günün bakın nasıl kutladı… Başarılı oyuncu Burak Deniz, atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da başrolü paylaştığı Alina Boz'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Partneri Alina Boz ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Deniz'in paylaşımına düştüğü not dikkat çekti. Yakışıklı oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde gündem olarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Deniz'in meslektaşı Alina Boz'un doğum gününü kutladığı o paylaşımı…

14.06.2021 23:16 - Son Güncelleme: 14.06.2021 23:16
Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Burak Deniz, sosyal medya hesabında pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'da başrolü paylaştığı Alina Boz'un doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Yakışıklı oyuncu, partneri Alina Boz ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçileriyle paylaştı. Deniz'in paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Ünlü oyuncu, "İyi ki doğdun bayan. İyi ki tanımışım seni, her yaşın yeni mutluluklar getirsin sana… Doğum günün kutlu olsun" sözleriyle Alina Boz'un doğum gününü kutladı.

Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

Deniz'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken Boz hayranlarından ünlü oyuncuya kutlama mesajları yağdı.

Burak Deniz’den rol arkadaşına büyük jest! Maraşlı’nın güzeller güzeli Mahur’u Alina Boz’un doğum günün bakın nasıl kutladı…

İşte Burak Deniz'in meslektaşı Alina Boz'un doğum gününü kutladığı o paylaşımı…