Burak Deniz ile Yeşilçam'ın usta ismi herkese 'Baba-oğullar sanki' dedirtti! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...
Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, Kadir İnanır'la yan yana gelince görenlerin nutku tutuldu. Bakın neden. Siz de çok şaşıracaksınız...
15.02.2021 11:32
- Son Güncelleme: 15.02.2021 12:40
29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranları kasıp kavuruyor. Rol arkadaşı Alina Boz'la göz dolduran bir uyum yakalayan Burak Deniz son dönemin en popüler isimlerinden.
Başrolünü Alina Boz'la paylaştığı dizide eski bordo bereli, Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenenen, sahaf bir babayı canlandırıyor.
Özel hayatındaysa model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz birazdan sizi çok şaşırtacak. Nedeni ise Kadir İnanır gerçeği. Burak Deniz, oğlu olsa Kadir İnanır'a ancak bu kadar benzermiş. İşte ünlü oyuncular ve benzerlikleri.