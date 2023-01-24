Burak çırılçıplak! Burak Deniz'in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi "Yaz kızım 200 torba çimento"
Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anların etkisi dinmemişken bu kez Burak Deniz'den akıllara zarar bir paylaşım geldi. Deniz'in, beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı kısa sürede silindi ama hafızalardan pek silinecek gibi değil.
24.01.2023 09:08 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:24
Dizideki çıplak sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burak Deniz de sette verdiği bir pozla gündem oldu.
ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ
Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in sette çekilen beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaştı.