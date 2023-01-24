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Haberler Magazin Burak çırılçıplak! Burak Deniz'in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi "Yaz kızım 200 torba çimento"

Burak çırılçıplak! Burak Deniz'in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi "Yaz kızım 200 torba çimento"

Son günlerde bir dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisi çok konuşuluyor. Serenay Sarıkaya, Mert Ramazan Demir, Burak Deniz, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanmasının ardından oyuncularından kamera arkası fotoğraflar peş peşe paylaşıldı. Serenay Sarıkaya'nın ağzında sigara şarkı söylediği anların etkisi dinmemişken bu kez Burak Deniz'den akıllara zarar bir paylaşım geldi. Deniz'in, beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı kısa sürede silindi ama hafızalardan pek silinecek gibi değil.

24.01.2023 09:08 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:24
Burak çırılçıplak! Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi Yaz kızım 200 torba çimento

Şahmaran yayınlandığı günden bu yana beklentiyi karşılamasa da, cinsel içerikli sahneleri ile söz ettiriyor kendisinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak çırılçıplak! Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi Yaz kızım 200 torba çimento

Oyuncular da kamera arkası görüntülerini paylaşmaya başladı dizinin yayınlanmasının ardından.

Burak çırılçıplak! Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi Yaz kızım 200 torba çimento

Dizideki çıplak sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken başrol oyuncusu Burak Deniz de sette verdiği bir pozla gündem oldu.

Burak çırılçıplak! Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi Yaz kızım 200 torba çimento

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Dizinin yönetmeni Umur Turagay, Burak Deniz'in sette çekilen beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Burak çırılçıplak! Burak Deniz’in beyaz iç çamaşırlı fotoğrafı paylaşıldı silindi ama hafızalardan silinmedi Yaz kızım 200 torba çimento

Oyuncunun tepkisini çektiği iddia edilen Turagay, paylaşımı dakikalar içinde sildi.

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