Bunlar nasıl paralar! Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadan kazandığı para akıl karı değil! Hikaye başına ayrı paylaşım başına ayrı...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dolgularla gündeme gelen Özilhan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer doğruysa, Özilhan'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabından kazandığı paranın haddi hesabı yok.