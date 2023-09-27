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Bunlar nasıl paralar! Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadan kazandığı para akıl karı değil! Hikaye başına ayrı paylaşım başına ayrı...

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra ekranlara veda etti. Bu evlilikten iki kızı olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dolgularla gündeme gelen Özilhan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Eğer doğruysa, Özilhan'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabından kazandığı paranın haddi hesabı yok.

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Giriş Tarihi 27 Eylül 2023, 12:51 Güncelleme 11 Ekim 2023, 20:38
Bunlar nasıl paralar! Yasemin Özilhan’ın sosyal medyadan kazandığı para akıl karı değil! Hikaye başına ayrı paylaşım başına ayrı... 1

Aşk Oyunu dizisinde Ekin karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, kariyerindeki asıl sıçrayışı Doktorlar'daki Ela rolüyle yakaladı. Koçum Benim, Vizontele Tuuba gibi yapımlarda da rol alan Özilhan, evlendikten sonra ekranlara veda etti. 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine giren oyuncunun bu evlilikten iki kız evladı oldu.

Bunlar nasıl paralar! Yasemin Özilhan’ın sosyal medyadan kazandığı para akıl karı değil! Hikaye başına ayrı paylaşım başına ayrı... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan Özilhan, Instagram paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerini süslüyor.

Bunlar nasıl paralar! Yasemin Özilhan’ın sosyal medyadan kazandığı para akıl karı değil! Hikaye başına ayrı paylaşım başına ayrı... 3

Yüzü olduğu bir markanın davetinde boy gösteren Özilhan görenleri şaşkına çevirmişti geçtiğimiz günlerde.

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