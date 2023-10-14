Bunlar nasıl paralar! Hande Erçel'in derin göğüs dekolteli elbisenin fiyatı akıl alır gibi değil! Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande...

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birlikte çıktıkları tatilden paylaşımlar yapan ünlü çift, sık sık adlarından söz ettirmişti. İtalya ve Yunanistan'ın ardından son olarak rotalarını New York'a çeviren ve aşk pozlarını paylaşan çiftin evlenip evlenmeyeceği merak konusu. Evlilik konusu şimdilerde askıda dursun, Hande Erçel sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak derin göğüs dekoltesiyle paylaşım yapan Erçel'in elbisesinin fiyatı dudak uçuklatan cinsten.