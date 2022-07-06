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Haberler Magazin Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa'ya milyonlarca TL'lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı'ya tepkiler büyürken...

Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa'ya milyonlarca TL'lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı'ya tepkiler büyürken...

Survivor 2022 All-Star final yaptı, şampiyonunu buldu ancak bir türlü yankıları dinmiyor... Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olduğu 2022 Survivor sezonu sonrası ortalık fena halde karıştı. Batuhan Karacakaya ve ailesi 'haksızlık yapıldığını' savunurken, bir diğer finalist Adem Kılıççı, Acun Ilıcalı'yı takip etmeyi bıraktı. Acun Ilıcalı da son haftalardaki oy oranlarını tüm şeffaflığıyla paylaştı. Tüm bunların yanı sıra Nisa Bölükbaşı şampiyonluğun keyfini sürerken, oylardan gelen geliri duyanla gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları...

06.07.2022 09:00 - Son Güncelleme: 06.07.2022 09:01
Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa’ya milyonlarca TL’lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı’ya tepkiler büyürken...

Survivor All Star 2022'de şampiyon olabilmek için aylardır mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 12 yıl aradan sonra Survivor'ın çıkardığı ilk kadın şampiyon oldu. İlk kadın Survivor şampiyonu ise Merve Oflaz'dı.

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Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa’ya milyonlarca TL’lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı’ya tepkiler büyürken...

Yarışmadaki performansı ile sıklıkla sosyal medyada konuşulan Nisa, özel hayatıyla da çok sık gündeme geldi.

Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa’ya milyonlarca TL’lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı’ya tepkiler büyürken...

Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa, daha sonra Barış Murat Yağcı ile ilişkisi başlamış ve evlilik teklifi bile almıştı. Ancak kısa bir süre sonra ayrılık kararı aldı.

Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa’ya milyonlarca TL’lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı’ya tepkiler büyürken...

Survivor şampiyonluğu hala çok tartışıladursun Diman.Arcana adlı bir sayfanın iddiasına göre, Survivor'ın finalinde rekor oranda bir oy geliri sağlandı.

Bunlar nasıl paralar böyle! Şampiyon Nisa’ya milyonlarca TL’lik oy! Adem Batuhan ve Ayşe de cabası! Acun Ilıcalı’ya tepkiler büyürken...

SMS YAĞMURU

Sayfanın iddiasına göre, Nisa, Batuhan, Adem ve Ayşe dörtlüsünün yer aldığı; Nisa'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan bu sezonki Survivor All Star'ın yarı final ve final etaplarında izleyicilerin kullanmış olduğu toplam SMS sayısı 1.5 milyonu aştı.

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