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Haberler Magazin "Bunlar nasıl paralar böyle" Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

"Bunlar nasıl paralar böyle" Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla poz verdiği gün giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

28.05.2023 13:47 - Son Güncelleme: 28.05.2023 13:47
Bunlar nasıl paralar böyle Cannes Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Cannes Film Festivali'e bir markanın davetlisi olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde.

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Bunlar nasıl paralar böyle Cannes Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Erçel, Eva Longoria, Nicole Scherzinger gibi dünyaca ünlü yıldızlar ile bir araya geldi.

Bunlar nasıl paralar böyle Cannes Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Erçel, üç gün boyunca giydikleriyle, tarzıyla çok konuşuldu.

Bunlar nasıl paralar böyle Cannes Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Sosyal medya yer alan iddialara göre; Erçel'in 3 kıyafetine 90 bin TL, takılarına 550 bin TL, ayakkabılarına 75 bin TL, saç-makyajına ise 100 bin TL harcandı.

Bunlar nasıl paralar böyle Cannes Film Festivali’nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı

Yıldızın şıklığının bedeli 815 bin TL'yi buldu.

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