"Bunlar nasıl paralar böyle" Cannes Film Festivali'nde giydiği elbisenin fiyatı akıllara zarar! Hande Erçel paraları saçtı
Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Çift o zamanlar aşk iddialarını reddetse de şimdilerde aşklarını doludizgin yaşıyorlar. Cannes Film Festivali'ne bir markanın konuğu olarak giden Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Şıklığıyla çok konuşulan Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla poz verdiği gün giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
28.05.2023 13:47 - Son Güncelleme: 28.05.2023 13:47