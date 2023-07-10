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Haberler Magazin Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi "Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz"

Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi "Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz"

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Acun Ilıcalı önceki gün kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı dudak uçuklattı.

10.07.2023 12:19 - Son Güncelleme: 10.07.2023 12:19
Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

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Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu.

Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz

Son olarak Acun'un küçük kızı Yasemin Ilıcalı 16. doğum gününü kutladı.

Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı’nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz

Partide yerini alan Acun Ilıcalı, kızlarıyla fotoğraflarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

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