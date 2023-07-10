Bunlar dudak uçuklatan paralar! Acun Ilıcalı'nın kızı Yasemin 16 yaşına üzerine servetle girdi "Babasının kazandıklarına bakarsak ucuz"
3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Acun Ilıcalı önceki gün kızı Yasemin'in doğum gününü kutladı. Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı dudak uçuklattı.
10.07.2023 12:19 - Son Güncelleme: 10.07.2023 12:19