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Haberler Magazin Bülent Serttaş'ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

Bülent Serttaş'ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

Bülent Serttaş'ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Selvi Serttaş ile 14 Şubat 2002 tarihinde nikah masasına oturan Bülent Serttaş'ın bu evlilikten Bahadır, Emir ve Miray adlarında üç evladı oldu. Bülent Serttaş'ın bu yıl liseden mezun olan kızı Miray Serttaş ise babasıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti. Öte yandan Bülent Serttaş'ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. İşte Bülent Serttaş'ın biricik kızı Miray Serttaş...

09.10.2021 19:36 - Son Güncelleme: 09.10.2021 19:36
Bülent Serttaş’ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

Selvi Serttaş ile 14 Şubat 2002 tarihinde nikah masasına oturan Bülent Serttaş'ın bu evlilikten Bahadır, Emir ve Miray adlarında üç evladı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Serttaş’ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

Bülent Serttaş'ın tek kızı olan Miray Serttaş ise merak konusu oldu. Miray Serttaş'ı görenler 'Babasının kopyası' demekten kendilerini alıkoyamazken genç kızın güzelliği göz kamaştırdı.

Bülent Serttaş’ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

İşte başta Bülent Serttaş olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

Bülent Serttaş’ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

SİBEL CAN VE KIZI MELİSA

Bülent Serttaş’ın gözlerden sakındığı kızı güzelliğiyle mest etti! Kendine hayran bırakan Miray babasının birebir kopyası

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