Bülent Serttaş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı ilginç ayakkabılarıyla Şarkılar Bizi Söyler’e damga vuran sanatçı meğer...
Bülent Serttaş bakın aslen nereli çıktı! Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu. Programda giydiği simli mavi ayakkabılarıyla sosyal medyaya damga vuran Serttaş'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının özellikle memleketi merak edilerek "Bülent Serttaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Serttaş'ın memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bülent Serttaş'ın memleketi...
Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Şarkılar Bizi Söyler'in 20 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüne konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Serttaş, program için tercih ettiği simli lacivert ayakkabılarıyla da sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının ayakkabılarının görselini kendi sayfalarında yayınlayarak "Bülent Serttaş galoş takmış diye bakıyorum ayakkabıları parlak maviymiş", "Bülent Serttaş'ın kunduraları kadar ışıltılı geceleriniz olsun", "Bülent Serttaş'ın ayakkabısı arabesk gecesine uymamış. Ayakkabı, arabesk şarkılarına adeta kafa tutarcasına neşeli" yorumlarında bulundu.
Geceye damga vuran Serttaş'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Kasım 1965 tarihinde dünyaya gelen sanatçının özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları "Bülent Serttaş aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratırken sanatçının memleketi hayranlarını şaşırttı.