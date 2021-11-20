Bülent Serttaş bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı ilginç ayakkabılarıyla Şarkılar Bizi Söyler’e damga vuran sanatçı meğer...

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş, Şarkılar Bizi Söyler'in 20 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümüne konuk oldu. Güçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Serttaş, program için tercih ettiği simli lacivert ayakkabılarıyla da sosyal medyaya damga vurdu.