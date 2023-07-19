Bülent Şakrak'la 8 yıllık evliliği tek celsede biten Ceyda Düvenci'den bikinili paylaşım "İyileştiğin anları unutma" Boşandıktan sonra...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada, tek celsede bitirmişti. Sonrasında çocuklarıyla birlikte yaptıkları paylaşımlarla çok konuşulan çiftten Düvenci, "İyileştiğin anları unutma" notuyla bikinili bir paylaşım yaptı. Ardından Bige Önal ve Hande Erçel'le de bir paylaşım yapan Düvenci'nin paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Boşanmanın ardından da sular bir türlü durulmuyor.
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ardından Düvenci, yaptığı bir paylaşımla iddiaları doğrulamıştı.
Düvenci, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim...
Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum... Ateş böcekleri iyidir... Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..."
Bir takipçisi Ceyda Düvenci'ye şu yorumu yapmıştı:
"Bu adam senin engelli evladını kendi öz çocuğu gibi sahiplenecek kadar okyanuslar büyüklüğünde bir kalbe sahip, onu kendi evladından ayırmayacak kadar. Bence bu güzel adamı bırakma çok pişman olursun bu dünyada iyi insanların artık sayısı azaldı. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz"
Canım yol arkadaşlarım öncelikle kalbinizden de hadsizliğinizden de yazdığınız tüm yorumlara teşekkür ederim. Sonuçta hepimiz biriciğiz ve her kelimeniz kabulüm. Geçen sene de telefon ve sosyal medya detoxu yapmıştım 10 gün bayram zamanı. Çoook iyi gelmişti. Şimdi de tam zamanıdır. 15 gün sonra kavuşuruz. Sevgilerimle… Hepimizin yolu aydınlık, günleri güzel, ruhu mutlu, kelimeleri özenli, kalbi aşk dolu olsun…