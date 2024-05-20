Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti! Ceyda Düvenci aşka geldi! Sevgilisi Güçlü Mete’yi ilk kez paylaştı! “İyi ki biz olduk…”

2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Geçen günlerde Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündem olan ünlü oyuncu, şimdi ise sevgilisi Güçlü Mete'nin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla konuşuldu. Kural bozarak sevgilisinin fotoğrafını ilk kez yayınlayan Düvenci'nin kaleme aldığı satırlar da dikkat çekti. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...
1990'lı yıllarda oyunculuk kariyerine başlayan ve sunuculuğunu üstlendiği Sabah Şekerleri programıyla adını geniş kitlelere duyuran Ceyda Düvenci, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
İlk evliliğini Kaan Girdin ile yapan oyuncunun, 2008-2013 yılları arasında evli kaldığı Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı ve Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten de Ali adında bir erkek çocuğu oldu.
2 çocuk annesi Düvenci, geçen günlerde de Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.