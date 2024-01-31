Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci’den yatak pozları! Yorum üstüne yorum yağdı! “Güzel bir bayan ama evliyken...”

8 yıl evli kaldığı, oğlu Ali'nin babası Bülent Şakrak ile geçen yıl boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, beyaz kedisiyle yatakta verdiği pozları art arda yayınladı. Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölerken "Çok güzelsiniz, sizi çok seviyorum", "Bornozla poz vermeler... Bu ne ya!" yorumları yapıldı. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...