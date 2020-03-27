Bülent İnal meğer... Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal hakkında hayranlarını şaşırtan gerçek!

Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bülent İnal, dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın özel hayatını gündeme alan sevenleri en çok eşini merak etti. İşte başta Bülent İnal'ın güzel eşi ve diğer ünlü isimlerinde eşleri, sevgilileri...

Payitaht Abdülhamid'in başlamasına kısa bir süre kala dizinin izleyicileri harıl harıl dizinin oyuncularını araştırıyor. En çok merak edilen isimlerden biri dizinin başrolü Bülent İnal.