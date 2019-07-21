Bülent İnal hakkındaki o gerçekle şaşkına çevirdi! Meğer Bülent İnal...

Başarılı oyuncu Bülent İnal, 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde sergilediği başarılı performans ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'Payitaht Abdülhamid' izleyicileri Bülent İnal'ın özel hayatını mercek altına aldı. İnal'ın memleketini öğrenen hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinde 'Sultan Abdülhamid Han' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Bülent İnal ve diğer ünlülerin memleketleri...

21.07.2019 02:19 - Son Güncelleme: 21.07.2019 18:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





