Bülent İnal hakkında şaşırtan gerçek! Payitaht Abdülhamid dizisinin başrolü Bülent İnal meğer...

Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin beğenisini toplayan Bülent İnal hakkında vatandaşlar her detayı merak ediyor. Bülent İnal hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de memleketi oldu. Bülent İnal oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başladı ve polis rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal bakın aslen nereliymiş. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

06.08.2019 20:42 - Son Güncelleme: 06.08.2019 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





