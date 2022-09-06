Bülent Ersoy’un sahnede göğsü açıldı! Sütyen giymeyen şarkıcı dekolteli kıyafetinin azizliğine uğradı! Fark edince bakın ne yaptı...
Bülent Ersoy'un sahnede göğsü açıldı! İzmir'de sahne alan Bülent Ersoy, sesi ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Mavi derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Ersoy, kıyafetinin azizliğine uğradı. Şarkı söylediği sırada bir anda elbisesi kopan Ersoy'un göğüsleri açıldı. Sanat yaşamında sahnede ilk kez böyle bir kaza geçirmiş olan Ersoy'un yardımına yardımcısı koştu. İşte Diva Bülent Ersoy'un o anları...
06.09.2022 01:57 - Son Güncelleme: 06.09.2022 02:00
Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, İzmir'de sevenleriyle buluştu. Çim Konserleri kapsamında sahne alan Ersoy, sesi ve şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatırken konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı.
Mavi derin göğüs dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Ersoy, kıyafetinin azizliğine uğradı.