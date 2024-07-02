Bülent Ersoy’un makyajsız haline ve gençliğine bakın! Görenler şok oldu! Banu Alkan ve Safiye Soyman ile ekran karşısına geçmeye hazırlanan Diva…

Sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmiş, gazetecilerin "Bir işlem mi yaptırdınız" sorusuna gerilerek ""Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Ağır makyajlarla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Öte yandan Gönül Yazar'ın son açıklamaları ile birlikte Bülent Ersoy'un yaşı ve gençliği merak edildi. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve gençliği
Bülent Ersoy, geçtiğimiz yıllarda ekran karşısına geçtiği Safiye Soyman ve Banu Alkan'la birlikte yine Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Seray Sever'in sunacağı program öncesinde Bülent Ersoy'un hayatı merakla araştırılıyor. 71 yaşındaki duayen hakkında araştırma yapanlar Diva'nın makyajsız halini görünce şok geçirdi.
Ağır makyaj ve abartılı kostüm denilince akla kuşkusuz ilk olarak sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy gelir.