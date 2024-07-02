Bülent Ersoy’un makyajsız haline ve gençliğine bakın! Görenler şok oldu! Banu Alkan ve Safiye Soyman ile ekran karşısına geçmeye hazırlanan Diva…

Sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmiş, gazetecilerin "Bir işlem mi yaptırdınız" sorusuna gerilerek ""Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti. Ağır makyajlarla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Öte yandan Gönül Yazar'ın son açıklamaları ile birlikte Bülent Ersoy'un yaşı ve gençliği merak edildi. İşte Diva Bülent Ersoy'un makyajsız hali ve gençliği