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Bülent Ersoy'un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez son haliyle ağızları açık bıraktı

Bülent Ersoy'un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı... Gayrimenkul zengini Bülent Ersoy, yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekti. 69 yaşındaki Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile sahne aldı, yeni imajıyla konsere damgasını vurdu. Geçirdiği estetik operasyonları nedeni ile saçına kakül attırdığı ileri sürülen Bülent Ersoy'un son halini görenler çok beğendi. İşte Diva'nın yıllar içindeki değişimi...

05.09.2021 14:03 - Son Güncelleme: 05.09.2021 14:03
Bülent Ersoy’un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı

Bülent Ersoy'un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı...

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Bülent Ersoy’un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı

Usta sanatçılar Bülent Ersoy ile Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser verdi. Konserde en sevilen şarkılarını seslendiren ikiliden Ersoy, yeni imajıyla ilk kez görüntülendi.

Bülent Ersoy’un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı

Makyajsız halinin ortaya çıkmasının ardından vu kez de yeni imajıyla gündemden düşmeyen bülent Ersoy'un son halini görenler şaştı kaldı.

Bülent Ersoy’un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez son haliyle ağızları açık bıraktı

Saçlarında kahkül tercih eden Ersoy'un bu seçimi yapmasında, son dönemde gerçekleştirdiği estetiklerin etkili olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bülent Ersoy’un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez son haliyle ağızları açık bıraktı

İşte Mustafa Keser'le yan yana halleri hafızalara kazınan Bülent Ersoy'un son hali...

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