Bülent Ersoy'un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez son haliyle ağızları açık bıraktı
Bülent Ersoy'un gençliğini gören şaştı kaldı ama asıl bomba başka! Makyajsız görüntülenen Diva bu kez de son haliyle ağızları açık bıraktı... Gayrimenkul zengini Bülent Ersoy, yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekti. 69 yaşındaki Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile sahne aldı, yeni imajıyla konsere damgasını vurdu. Geçirdiği estetik operasyonları nedeni ile saçına kakül attırdığı ileri sürülen Bülent Ersoy'un son halini görenler çok beğendi. İşte Diva'nın yıllar içindeki değişimi...
05.09.2021 14:03
- Son Güncelleme: 05.09.2021 14:03