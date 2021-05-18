Bülent Ersoy'un gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! "Mayokiniyi kimse bilmezken yıllar önce ilk ablamız giymiş..."
Gayrimenkul zengini Bülent Ersoy, gençliği ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Bülent Ersoy'un nostaljik görüntüleri "Mayokiniyi kimse bilmezken yıllar önce ilk ablamız giymiş..." dedirtti. İşte 68 yaşındaki Diva başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
BÜLENT ERSOY'UN MAYOKİNİLİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI!
Bülent Ersoy'un gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! Gayrimenkul zengini Bülent Ersoy, mayokinili pozlarıyla gündeme geldi. Nostaljik görüntüleriyle ortaya çıkan Bülent Ersoy'u görenler, "Mayokiniyi kimse bilmezken yıllar önce ilk ablamız giymiş..." yorumunda bulundu. İşte başta Bülent Ersoy'un gençliği olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin gençlikleri...