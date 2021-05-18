Bülent Ersoy'un gençliği sosyal medyayı yıktı geçti! "Mayokiniyi kimse bilmezken yıllar önce ilk ablamız giymiş..."

Gayrimenkul zengini Bülent Ersoy, gençliği ile sosyal medyayı yıktı geçti! Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Bülent Ersoy'un nostaljik görüntüleri "Mayokiniyi kimse bilmezken yıllar önce ilk ablamız giymiş..." dedirtti. İşte 68 yaşındaki Diva başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

18.05.2021 18:24 - Son Güncelleme: 18.05.2021 18:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





