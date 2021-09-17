Bülent Ersoy'u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?
Bülent Ersoy'u kahreden haber! Diva babasının başından bir an olsun ayrılmıyor... "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurdu. Haberin ardından Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un neden hastaneye kaldırıldığı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
17.09.2021 12:50
- Son Güncelleme: 17.09.2021 13:41