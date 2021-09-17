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Haberler Magazin Bülent Ersoy'u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

Bülent Ersoy'u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

Bülent Ersoy'u kahreden haber! Diva babasının başından bir an olsun ayrılmıyor... "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurdu. Haberin ardından Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'un neden hastaneye kaldırıldığı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

17.09.2021 12:50 - Son Güncelleme: 17.09.2021 13:41
Bülent Ersoy’u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

BÜLENT ERSOY'U KAHREDEN HABER!

Diva babasının başından bir an olsun ayrılmıyor... "Felaket Tellalı" lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Diva Bülent Ersoy'la ilgili üzücü haberi duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bülent Ersoy’u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

"BABASINI YANLIZ BIRAKMIYOR"

Akay, "Değerli sanatçımız Bülent Ersoy zor günler yaşıyor ve çok üzgün. Babası Fikret Erkoç düşerek hastaneye kaldırıldı ve kalça kemiğini kırdı. Tedavisi hastanede devam eden Fikret Bey'i, Bülent Ersoy bir an olsun yalnız burakmıyor." açıklamasında bulundu.

Bülent Ersoy’u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

İşte Bülent Ersoy'un babası ve sizler için derlediğimiz ünlüleri aileleri...

Bülent Ersoy’u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

MEHMET DİNÇERLER VE AİLESİ

Bülent Ersoy’u kahreden haber! Bir an olsun başından ayrılmıyor... Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç neden hastaneye kaldırıldı?

Mehmet Dinçerler ve annesi Nezihe Dinçerler...

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