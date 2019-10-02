Bülent Ersoy'u görenler şok oldu! İşte Diva Bülent Ersoy'un son hali...

Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam menajeri Haluk Şentürk ve modacı Canan Yaka ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. 67 yaşında olan Bülent Ersoy'un keyifli halleri dikkat çekti. Şıklığı ile göz dolduran Bülent Ersoy'un son halini görenler şaşırdı. İşte 67 yaşında olmasına rağmen dinç görünümüyle bakışları üzerine toplayan Bülent Ersoy'un yeni hali...

02.10.2019 12:31 - Son Güncelleme: 02.10.2019 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





