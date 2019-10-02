Bülent Ersoy'u görenler şok oldu! İşte Diva Bülent Ersoy'un son hali...
Bülent Ersoy, geçtiğimiz akşam menajeri Haluk Şentürk ve modacı Canan Yaka ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. 67 yaşında olan Bülent Ersoy'un keyifli halleri dikkat çekti. Şıklığı ile göz dolduran Bülent Ersoy'un son halini görenler şaşırdı. İşte 67 yaşında olmasına rağmen dinç görünümüyle bakışları üzerine toplayan Bülent Ersoy'un yeni hali...
02.10.2019 12:31
- Son Güncelleme: 02.10.2019 12:31
Bülent Ersoy geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekanda saatlerce oturdu. Keyfi yerinde olan Bülent Ersoy'un kıyafetinin, ojeleri ile uyumu dikkat çekti. Çıkışta durdurduğu taksinin ön koltuğuna oturan Bülent Ersoy, şoföre "Çek oğlum Suadiye'ye" diyerek evinin yolunu tuttu. 67 yaşındaki Diva'yı görenler şok oldu. İşte Bülent Ersoy'un son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
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