Bülent Ersoy'dan şoke eden Nur Yerlitaş paylaşımı! Diva ne demek istedi? Bülent Ersoy kaç yaşında?
Bülent Ersoy hem annesini hem de arkadaşı modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü ile sarsıldı. Diva, önceki gün modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberini aldıktan sonra sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi. Bülent Ersoy'un Nur Yerlitaş paylaşımındaki son sözleri dikkat çekti. Diva'nın Yerlitaş paylaşımındaki son cümlesini fark eden dikkatli sosyal medya kullanıcıları "O cümleyi kabul etmiyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu. Peki, hem annesini hem de arkadaşı modacı Nur Yerlitaş'ı kaybeden Bülent Ersoy kaç yaşında?
Bülent Ersoy, Instagram'dan Nur Yerlitaş'ın ölümü üzerine yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir beyin kanseriyle mücadele veren Nur Yerlitaş, önceki gün hayata gözlerini yumdu. Aynı gün, Yerlitaş ile yakın dost olan Bülent Erosy'un annesi Necla Hanım da hayatını kaybetti. Diva Bülent Ersoy, iki cenazeye de katılabilmek için dün akşam saatlerinde Yerlitaş'ın ailesinden özel bir istekte bulundu.
Bülent Ersoy'un ricası aile tarafından kabul edildi. Böylece Ersoy, dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden annesi Necla Hanım ve yakın dostu Nur Yerlitaş'ın cenaze namazında bulunabilecek. Merhum Yerlitaş'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Ulus Mezarlığına defnedilecek, Diva Bülent Ersoy'un annesinin naaşının bugün defnedilmesi bekleniyordu, fakat mezarlıklar müdürlüğünde yaşanan evrak eksikliğinden dolayı defin işlemi 29 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.
Bülent Ersoy'un Nur Yerlitaş paylaşımındaki son sözleri dikkat çekti! "Önce dostum, sonra modacım, canım nur'um... niye acele ettin bukadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... san'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle nur'um... şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. nurlar içerisinde uyu yerinde inşaallah güzel gözlüm... oyayada selâmımı söyle yakında görüşmek üzere birtaneciğim."