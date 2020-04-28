Bülent Ersoy'dan şoke eden Nur Yerlitaş paylaşımı! Diva ne demek istedi? Bülent Ersoy kaç yaşında?

Bülent Ersoy'un Nur Yerlitaş paylaşımındaki son sözleri dikkat çekti! "Önce dostum, sonra modacım, canım nur'um... niye acele ettin bukadar daha sırada ben vardım be arkadaşım... san'atında ordinaryus profesör seviyesindeki bilgi birikimin ile mücehhez show dünyasının yaratıcı bir markasıydın sen... veee.. ben 35 senedir seninle hep iftihar ettim ustalığından ötürü seninle nur'um... şimdi gözlerimde sicim gibi damla damla akan göz yaşlarımla bir hicaz şarkıyla uğurluyorum seni arkadaşım... "kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgârına, ey ufuklar diyorum yolculuk var yarına" ruhun şâd, mekânın cennet olsun. nurlar içerisinde uyu yerinde inşaallah güzel gözlüm... oyayada selâmımı söyle yakında görüşmek üzere birtaneciğim."