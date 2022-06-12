Bülent Ersoy'a eski sevgilisi Berk Yılmaz ve annesinden bomba sürpriz! Diva üçüncü kez evleniyor mu? Aralarında 38 yaş var...
Bülent Ersoy'a kendisinden 38 yaş küçük eski sevgilisi Berk Yılmaz ve annesinden bomba sürpriz! Diva üçüncü kez evleniyor mu? Yıllar önce ayrılmalarına rağmen Berk Yılmaz'la zaman zaman görüşmeye devam eden Bülent Ersoy, Yılmaz'ın annesi Şehnaz Hanım'la da arkadaşmış. Hatta geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da ilginç anlar yaşanmış... İşte magazin gündemine bomba gibi düşen olayın detayları...
12.06.2022 12:37 - Son Güncelleme: 12.06.2022 12:50
DİVA ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENİYOR MU?
Bülent Ersoy'a eski sevgilisi Berk Yılmaz ve annesinden bomba sürpriz!
Yıllar önce ayrılmalarına rağmen Berk Yılmaz'la zaman zaman görüşmeye devam eden Bülent Ersoy, Yılmaz'ın annesi Şehnaz Hanım'la da arkadaşmış. Hürriyet'in iddiasına göre Yılmaz ile annesi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sahne alan Ersoy'u izlemeye gitmiş.
Bülent Ersoy'un eski sevgilisinin kim olduğu merak ediliyor. İşte sizler için derlediğimiz Bülent Ersoy'un aşk hayatı ile eski eşleri ve sevgilileri...
Diva, en uzun ilişkisini Birol Gürkanlı ile yaşadı. Bülent Ersoy, 80'li yıllarda Birol Gürkanlı ile büyük bir aşk yaşadı. 14 yıl süren ilişkisi nişanlılığın ötesine geçemedi. Çünkü Gürkanlı, zaten evliydi!