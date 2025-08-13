Bülent Ersoy seyircisine küfür mü etti? Diva’dan açıklama geldi! O sözler bakın kime söylenmiş...
Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 16 bin TL'lik borcunu istediği paylaşımıyla çok konuşulan Ersoy, daha sonra playback açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, şimdi ise seyircisine küfür ettiği yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde yer aldı. Ersoy'un konserdeki görüntüleri çok konuşulurken sanatçıdan açıklama geldi. İşte Bülent Ersoy'un o açıklaması...
