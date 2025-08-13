Bülent Ersoy seyircisine küfür mü etti? Diva’dan açıklama geldi! O sözler bakın kime söylenmiş...

Ersoy paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ve buradan ilan ediyorum: Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir... Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de... Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkarıyım. Beni bilen bilir... Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.