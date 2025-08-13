PODCAST CANLI YAYIN

Bülent Ersoy seyircisine küfür mü etti? Diva’dan açıklama geldi! O sözler bakın kime söylenmiş...

Diva lakaplı sanatçı Bülent Ersoy, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. 16 bin TL'lik borcunu istediği paylaşımıyla çok konuşulan Ersoy, daha sonra playback açıklamasıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, şimdi ise seyircisine küfür ettiği yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde yer aldı. Ersoy'un konserdeki görüntüleri çok konuşulurken sanatçıdan açıklama geldi. İşte Bülent Ersoy'un o açıklaması...

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Bülent Ersoy, son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Ersoy, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda, Berkay T. isimli şahsa 16 bin TL verdiğini söyleyerek iki adet banka dekontunu da paylaştı ve kısa süre sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinin arasında yer aldı.

Ersoy, daha sonra ise sahnede playback yapan meslektaşlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu ve mesajında kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.

Ünlü sanatçı, şimdi ise seyircisine küfür ettiği yönündeki iddialarla magazin manşetlerinde yer aldı. Ersoy'un konserdeki görüntüleri çok konuşulurken sanatçıdan açıklama geldi.

SEYİRCİYE KÜFÜR MÜ ETTİ?

Bülent Ersoy, küfür iddialarına şu sözlerle yanıt verdi:

"54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkar için son derece incitici ve üzücüdür... Bugün bazı mecralarda yer alan 'Seyircisine hakaret etti' şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir. Benim için siz, aziz ve muhterem dinleyicilerim, her daim baş tacım, velinimetim ve yıllardır en büyük kıymetlim oldunuz. Bu sebeple, hakikati kendi dilimden, bizzat size iletmek boynumun borcudur.

Çok kıymetli, değerli, kadim dostum Sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkar makamındaki şaheseri 'Bir Teselli Ver' eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hakimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak 'Ne güzel okudun Bülent' manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım.

Ardından, VIP en önde oturan Kıbrıslı yakın dostum İpek Hanım'a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki 'kız' kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır. Eğer bu söz, iddia edildiği gibi tüm salonu izdihamla dolduran 4.500 değerli dinleyicime hitaben sarf edilmiş olsaydı, başım dimdik yukarıda ve yüzüm tüm salona dönük bir şekilde olurdu.

Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz. Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır"

Ersoy paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ve buradan ilan ediyorum: Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir... Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de... Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkarıyım. Beni bilen bilir... Ben Allah'tan başka kimseden korkmam.

NOT : Bu arada, bir önceki kamuoyu bilgilendirmemde bahsetmiş olduğum üzere, geçen söylemlerimin de sonuna kadar arkasında durduğumu ve duracağımı siz, sayın musiki severlere bir kez daha bildirmekte fayda mülahaza ediyorum. Bu konu burada kapanmayacak, kapatmayacağım. Çünkü ben, yeri geldiğinde tek kişilik bir orduyum. Halkı kandıran yüzsüzlerle hesabım bitmedi, bitmeyecek de..."

PLAYBACK POLEMİĞİ!

Ersoy, playback ile ilgili paylaşımında ise şu sözlere yer vermişti:

"Kamuoyunun dikkatine! Ben zaferlerin kadınıyım! Hadi evinize! Milletin davetlilerle dahi dolduramadığı Antalya Açıkhava Sahnesi'ni aslanlar gibi zinga zink doldurdum, taşırdım. Konserde, teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yaparak -mış -mışlarla halkı kandıran, sahtekarlık yapan sizlere sesleniyorum.

Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın. Defolun, çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtlağını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur.

Ah Müzeyyen ablam ah... Benim canım üstadım, ablam... Ah Zeki Bey'ciğim ah... Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekarlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten... Bir zamanlar ne demiştim, 'Ben bu bitikleri bilgimle döver, sesimle gömerim!'

Ey okuyamayanlar, sesini kaybetmiş olanlar... Sizi gidi yalancılar, sizi... Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız. Nitekim, geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir haberi de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum. O 'Çok kıymetli' diye bahsedilen bir sanatkarın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular 'Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik' diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler.

Çok üzülüyorum çok... Yazık ki bunlar gerçekten koskoca, devasa isimler... Okuyamıyorsunuz! Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra dağ dayanmaz kızlar. Yoksa sizi böyle protesto ederler, halkın tokadını da yersiniz. İşte en son Antalya Açıkhava konserimde de yeniden, yine hepinize tokadı bastım. Çünkü ben zaferlerin kadınıyım. Haydi evlerinize haydi..."