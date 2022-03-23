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Haberler Magazin Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı... Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda modacısı Gülşah Saraçoğlu ile kumaş alışverişine çıktı. Sahne performansının yanı sıra pahalı mücevherleri ve kostümleriyle de dikkat çeken sanatçı, mağazada geçirdiği üç saatlik sürede dudak uçuklatan bir rakamı gözden çıkardı. Zaman zaman makyajsız hali ve gençliği ile gündeme gelen 69 yaşındaki Bülent Ersoy'u görenler şaşkın bakışlar içinde Diva'nın alışverişini izledi.

23.03.2022 16:25 - Son Güncelleme: 23.03.2022 16:34
Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva’nın alışverişi dudak uçuklattı

TÜM SERVET KIYAFETE GİTTİ

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı...

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Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva’nın alışverişi dudak uçuklattı

"MİSAFİRLERİMİN KARŞISINA EN GÜZEL KIYAFETLERLE ÇIKACAĞIM"

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir tekstil mağazasında üç saat boyunca kumaş seçti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da alışveriş turunda Diva'ya eşlik etti. Yaza yaklaştığımız şu günlerde konserleri için kıyafet hazırlığında olduğunu belirten sanatçı, "Saygıdeğer misafirlerimin karşısına en güzel kıyafetlerle çıkmak için kumaş alışverişine geldim" dedi.

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva’nın alışverişi dudak uçuklattı

ÜÇ SAATTE 250 BİN TL!
Alışverişini tamamlayan ve modacısına birçok kıyafet tasarlatmak için 200 metre kumaş satın alan 69 yaşındaki şarkıcının, mağazaya yaklaşık 250 bin TL ödediği öğrenildi.

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva’nın alışverişi dudak uçuklattı

Sahne kostümlerine verdiği önemle bilinen Bülent Ersoy ve Gülşah Saraçoğlu, mağaza kapısında kendilerini bekleyen lüks minibüsüne binerek, Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva’nın alışverişi dudak uçuklattı

Bülent Ersoy'un son hali yeniden gündeme gelirken gençlik hali de merak konusu oldu.

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