Bülent Ersoy servetini kıyafete yatırdı! 3 saat boyunca kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı...

"MİSAFİRLERİMİN KARŞISINA EN GÜZEL KIYAFETLERLE ÇIKACAĞIM"

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir tekstil mağazasında üç saat boyunca kumaş seçti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da alışveriş turunda Diva'ya eşlik etti. Yaza yaklaştığımız şu günlerde konserleri için kıyafet hazırlığında olduğunu belirten sanatçı, "Saygıdeğer misafirlerimin karşısına en güzel kıyafetlerle çıkmak için kumaş alışverişine geldim" dedi.