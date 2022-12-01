Bülent Ersoy servetini alışverişe yatırdı bakın en çok ne almış! 3 gün arayla kesenin ağzını açtı Diva dudak uçuklattı: "Hey maşallah..."
Bülent Ersoy servetini alışverişe yatırdı! 3 gün arayla kesenin ağzını açan Diva'nın alışverişi dudak uçuklattı. 69 yaşındaki Bülent Ersoy da alışveriş çılgını çıktı. Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy 3 gün arayla bir AVM'de alışveriş yaptı ve satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi. İşte Bülent Ersoy'un 'Hey maşallah' dedirten alışverişi...
TÜM SERVET ALIŞVERİŞE GİTTİ
Bülent Ersoy servetini alışverişe yatırdı bakın en çok ne almış! 3 gün arayla kesenin ağzını açtı Diva dudak uçuklattı, faturayı gören sosyal medya kullanıcıları "Hey maşallah..." demeden geçmedi.
İŞTE FATURASI...
Bülent Ersoy 3 gün arayla bir AVM'de alışveriş yaptı. Satın aldığı ürünler için de küçük bir servet ödedi. Bülent Ersoy'un alışveriş faturası gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada, "Hey maşallah" , "Ne gerek vardı, günah" , "Sefası olsun" yorumları yapıldı.
KREMLERE 65 BİN LİRA
Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım'da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı. Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi.
"MİSAFİRLERİMİN KARŞISINA EN GÜZEL KIYAFETLERLE ÇIKACAĞIM"
Bülent Ersoy, geçtiğimiz mart ayında da Nişantaşı'nda bir tekstil mağazasında üç saat boyunca kumaş seçmişti. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da alışveriş turunda Diva'ya eşlik etmişti. Yaza yaklaşırken konserleri için kıyafet hazırlığında olduğunu belirten sanatçı, "Saygıdeğer misafirlerimin karşısına en güzel kıyafetlerle çıkmak için kumaş alışverişine geldim" demişti.