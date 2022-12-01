Bülent Ersoy servetini alışverişe yatırdı bakın en çok ne almış! 3 gün arayla kesenin ağzını açtı Diva dudak uçuklattı: "Hey maşallah..."

KREMLERE 65 BİN LİRA

Günün anlamına uygun olarak siyahlara bürünen Bülent Ersoy, 24 ve 27 Kasım'da yaptığı alışverişlerde toplamda 286 bin lira harcadı. Cilt bakım ve kozmetik ürünleri ile yılbaşı süslemeleri almak için kesenin ağzını açan sanatçı, alışveriş fişine göre yaşlanma önleyici kremlere 65 bin, nemlendiriciye 30 bin, 12 adet parfüme de 41 bin lira ödedi.