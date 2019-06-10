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Bülent Ersoy hakkında şaşırtan gerçek! Yılların sanatçısı Bülent Ersoy meğer...

Bülent Ersoy'a verdiği konser sırasında doğum günü sürprizi yapıldı. Yeni yaşına giren Bülent Ersoy, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. "40 gün 40 gece doğum günümü kutlayacağım" diyen Bülent Ersoy, "Benim yaşım yok, yaşsız kadınım. Ajda da öyle, taş gibi" diye konuştu. Bülent Ersoy'un yaşını öğrenenler ise şok oldu. İşte Bülent Ersoy ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

10.06.2019 12:22 - Son Güncelleme: 10.06.2019 12:22
Bülent Ersoy hakkında şaşırtan gerçek! Yılların sanatçısı Bülent Ersoy meğer...

Bülent Ersoy herkesi şaşırttı. Verdiği konser sırasında doğum günü kutlanan Diva, pastasını keserken, "40 gün 40 gece doğum günümü kutlayacağım" diyen Bülent Ersoy, "Benim yaşım yok, yaşsız kadınım."şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy hakkında şaşırtan gerçek! Yılların sanatçısı Bülent Ersoy meğer...

Yılların sanatçısı Bülent Ersoy'un yaşını öğrenenler ise şok oldu. İşte Bülent Ersoy ve diğer ünlü isimlerin yaşları...

Bülent Ersoy hakkında şaşırtan gerçek! Yılların sanatçısı Bülent Ersoy meğer...

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Bülent Ersoy hakkında şaşırtan gerçek! Yılların sanatçısı Bülent Ersoy meğer...

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