Bülent Ersoy çileden çıktı! Diva’dan kameralara sert tepki

"Sefam Olsun", "Ablan Kurban Olsun Sana" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik sektöründe fırtınalar estiren Ersoy, katıldığı bir program öncesinde yaşanan gerginlikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.