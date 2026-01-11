PODCAST CANLI YAYIN

Bülent Ersoy çileden çıktı! Diva’dan kameralara sert tepki

Bülent Ersoy, etkinlik çıkışında kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sert sözlerle çıkıştı. O anlar sosyal medyada olay oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk müziğinin "Diva"Bülent Ersoy, sahnedeki güçlü performanslarının yanı sıra ani çıkışlarıyla da magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

"Sefam Olsun", "Ablan Kurban Olsun Sana" ve "Hani Bizim Sevdamız" gibi unutulmaz şarkılarıyla müzik sektöründe fırtınalar estiren Ersoy, katıldığı bir program öncesinde yaşanan gerginlikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Mekandan ayrılmak üzere aracından inen Diva'nın, kendisini yakından görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlendiği görüldü.

Muhabirlerin yakın çekim yapmasından rahatsız olan Bülent Ersoy, kameralara dönerek yüksek sesle, "Çekil be! Burnumun dibine giriyorsun!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

O anlar saniye saniye kaydedilirken, ünlü sanatçının sert çıkışı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yıllardır açıklamaları ve tavırlarıyla adından söz ettiren Diva'nın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kimi Ersoy'a hak verirken, kimi de tepkinin sert olduğunu savundu.

Tartışmalar büyürken olay, magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti.

Bülent Ersoy'un kameralara yansıyan bu anları, uzun süre konuşulacağa benziyor.