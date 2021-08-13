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Haberler Magazin Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Bülent Ersoy'un Mustafa Keser ile birlikte sunuculuğunu üstlendiği Benzemez Kimse Bize programı sel felaketi nedeniyle ertelendi. İlk bölümde Yıldız Tilbe'yi ağırlayacak olan ikiliden Bülent Ersoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ersoy hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü sanatçının yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Öte yandan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki yaş farkı da dikkat çekti. Bakın Bülent Ersoy kaç yaşındaymış&hellip;

13.08.2021 21:10 - Son Güncelleme: 13.08.2021 21:10
Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in Star TV'de yayınlanacak ve ilk bölümünde Yıldız Tilbe'yi ağırlayacakları Benzemez Kimse Bize programı sel felaketi nedeniyle ertelendi.

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Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

Programın ertelenmesiyle gündeme gelen Bülent Ersoy'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ersoy hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ünlü sanatçının yaşını duyunca ise şaştı kaldı. Öte yandan Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki yaş farkı da dikkat çekti.

Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

İşte başta Bülent Ersoy olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

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Bülent Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Mustafa Keser ile arasındaki fark çok konuşuldu meğer...

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