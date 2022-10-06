Bülent Ersoy Ajda Pekkan'a ateş püskürdü o cümleler olay! 'Ucube, küstah' demişti bu kez: "Niye ayak bileklerini göstermiyorsun? Babam da..."
Bülent Ersoy Ajda Pekkan'a ateş püskürdü o cümleler olay! 6 yıl önce 'ucube, küstah' demişti Diva, bir kez daha Süperstar'a kurduğu cümlelerle gündeme gelen Bülent Ersoy açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. Bülent Ersoy konserinin iptali ile ilgili açıklama yaparken Ajda Pekkan hakkındaki sözleriyle olay oldu.Pekkan'ın bacaklarının güzel görünmesinin sırrını anlatan Diva, "Neden hep çizme giyiyor? Ayak bileklerini göstersin" ifadeleriyle tartışmanın fitilini ateşledi. İşte 6 yıl önce kendisine selam vermeyen Pekkan için "Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah" diyen ve davalık olan Ersoy'un sözleri...
"NİYE AYAK BİLEKLERİNİ GÖSTERMİYORSUN? BABAM DA..."
Bülent Ersoy Ajda Pekkan'a ateş püskürdü o cümleler olay! Diva 6 yıl önce 'ucube, küstah' demişti bu kez bakın neler söyledi...
Bülent Ersoy 6 yıl önce kendisine bir iftarda selam vermeyen Pekkan için "Kime bu nağmeler. Allah onu ıslah etsin. Böyle ucube işte, hödük, küstah" demişti. Ajda Pekkan dava açmış, Bülent Ersoy 3 bin 750 TL para cezasına çarptırılmıştı.
Söylemezsem Olmaz programında katılan Bülent Ersoy, Ajda Pekkan hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Pekkan'ın sahnede sürekli çizme giymesine değinen Ersoy, bunu neden yaptığını açıkladı. Duyanlar kulaklarına inanamadı.
BÜLENT ERSOY'DAN AJDA PEKKAN İTİRAFI
Yaşına rağmen fiziği ile parmak gösterilen Ajda Pekkan hakkında, Bülent Ersoy ilginç itiraflarda bulundu. Ersoy, sahnede sürekli uzun çizmeler giyen Pekkan için, "Sen bacaklarına güveniyorsan neden çizme giyiyorsun? Niye ayak bileklerini göstermiyorsun? Neden göstermiyorsun? Taş gibiymiş!" tepkisini gösterdi.
"BANA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI"
Bunlara da yetinmeyen Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ın kendisine büyük haksızlık yaptığını söyledi. Ersoy, "Ben terbiyemden bunları söylemedim" diye devam etti. Divanın bir diğer iddiası ise Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal olduğu yönündeydi.