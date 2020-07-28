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Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 5 yıl önce nikah masasına oturdu.Çok Güzel Hareketler Bunlar setinde tanışan oyuncu çift geçtiğimiz günlerde boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Parlak'ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelirken çiftin evlilik bugün görülen dava ile bitti.

28.07.2020 15:59 - Son Güncelleme: 28.07.2020 15:59
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?

Oyuncu Bülent Emrah Parlak ile aynı meslekta çalışan Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini sonlandırdı. Çift bugün, Çağlayan Adliyesi'ne giderek, anlaşmalı olarak boşandı.

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Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?

Burcu Gönder, "Anlaşmalı boşanma davamız gerçekleşti. Kimse ayrılmak için evlenmiyor, biz de böyle çıkmadık yola. 14 yıl boyunca güzel bir ilişki yaşadık, çok sevdik birbirimizi. Fakat bazı sorunlar yaşadık ve sonucunda başarılı olamadık. Boşanmanın bizim için doğru bir karar olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?

Bülent Emrah Parlak, hakkında çıkan 'öfke problemi' haberlerini, "Bu haberlere üzüldük, doğru değil" diyerek yalanladı.
Parlak, "Merkezinde sevda olan ilişkimizi maalesef bitirdik. Karanlığı yok eden aydınlık, iftiraları yok eden ise gerçektir. Benim gerçeğim yanımdadır, hakkımda çıkan haberler kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?
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