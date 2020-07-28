Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder boşandı! 5 yıllık evlilik neden bitti?

Burcu Gönder, "Anlaşmalı boşanma davamız gerçekleşti. Kimse ayrılmak için evlenmiyor, biz de böyle çıkmadık yola. 14 yıl boyunca güzel bir ilişki yaşadık, çok sevdik birbirimizi. Fakat bazı sorunlar yaşadık ve sonucunda başarılı olamadık. Boşanmanın bizim için doğru bir karar olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.