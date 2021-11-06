Buket Aydın 'şahane hissediyorum' dedi ona buna nispet yaparcasına dekoltesiyle paylaştı! Emir Sarıgül'den sonra...
Son dönemde Instagram paylaşımları ve değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın magazin gündemine bomba gibi düşecek paylaşımlara imza attı. Bir dönem Emir Sarıgül ile aşk yaşayan sonrasında sık sık kendisine magazin gündeminde yer bulan Buket Aydın bu kez derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Aydın, paylaşımına 'şahane hissediyorum' notunu düştü. İşte Buket Aydın'ın olay yaratan o paylaşımları...
06.11.2021 09:02
- Son Güncelleme: 06.11.2021 09:03
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Buket Aydın sunucu olduğu gece için hazırlandı. İddialı elbisesiyle pozlar veren Aydın beğeni topladı.
Raşit Bağzıbağlı imzalı bir elbise tercih eden Buket Aydın derin göğüs dekoltesiyle beğeni topladı.