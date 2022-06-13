Buket Aydın para basıyor bir reklam filminden dünyaları kazandı hem köpeğiyle birlikte! Dudak uçuklatan kazanç tam tamına...

Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi. 37 yaşındaki Buket Aydın estetikli değişimiyle de adından söz ettiriyor. Popüleritesini oldukça arttıran ünlü isim, bir reklam filminde rol aldı. Aydın'ın kazandığı rakam ise dudak uçukllatı.