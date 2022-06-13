Buket Aydın para basıyor bir reklam filminden dünyaları kazandı hem köpeğiyle birlikte! Dudak uçuklatan kazanç tam tamına...
37 yaşındaki Buket Aydın Instagram paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın bu kez bir reklam filminden kazandığı ücretle gündemde. Spikerliği bıraktıktan sonra sık sık magazinel olaylar ve Instagram hesabındaki paylaşımlarla gündeme gelen Buket Aydın, köpeğiyle oynadığı reklam filminden alacağı parayla şaşkına çevirdi.
13.06.2022 11:48 - Son Güncelleme: 13.06.2022 11:48
Ünlü spiker Buket Aydın, son dönemde Instagram pozları ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerin biri haline geldi. 37 yaşındaki Buket Aydın estetikli değişimiyle de adından söz ettiriyor. Popüleritesini oldukça arttıran ünlü isim, bir reklam filminde rol aldı. Aydın'ın kazandığı rakam ise dudak uçukllatı.
Evliliğinin bitmesinin ardından güzel sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.
Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın'ın inanaılmaz değişimi ise ağızları açık bıraktı.