Buket Aydın derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medya onu konuştu! İddialı paylaşımı olay oldu gören dönüp bir daha baktı
Buket Aydın derin göğüs dekoltesiyle boy gösterdi sosyal medya onu konuştu! Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Buket Aydın, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil için Bodrum'a giden sunucu, derin göğüs dekoltesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. İddialı paylaşımıyla dikkat çeken Aydın için 'Gündem olmaya çalışıyor' yorumu yapıldı. İşte Buket Aydın'ın çok konuşulan o paylaşımı...
24.07.2021 01:26
- Son Güncelleme: 24.07.2021 01:50
Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile görüntülenmesinin ardından ilişkisinin bittiğini net bir dille açıklayarak işi ile gündeme gelmek istediğini dile getirmişti.
Ancak iddialı açıklamasıyla magazin gündemine damga vuran Aydın, bir süre sonra Emir Sarıgül ile tekrar görüntülenmişti.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yar alan Buket Aydın, bu kez derin göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.