Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı aslında yakından tanıyoruz! İşte Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer
38 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Misafir dizisiyle ekrana döndü. Bir dönem Burcu Kara ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Buğra Gülsoy, 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile yaptı. Bu evliliğinden Cem adından bir oğlu oldu. Öte yandan Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Misafir'in Erdem'i Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin eşleri.
11.11.2021 15:19
- Son Güncelleme: 11.11.2021 15:19
Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.