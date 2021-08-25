Bücür’ün Özge’si Seren Şirince bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı Seçkin Özdemir ile arasındaki fark ‘yok artık’ dedirtti meğer...
Bücür'ün Özge'si Seren Şirince bakın kaç yaşında çıktı! Seren Şirince, Umut Kırca'nın yönettiği ve Berat Efe Parlar, Seçkin Özdemir, Taner Barlas ile başrolü paylaştığı Bücür filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Seren Şirince kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Şirince'nin yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken rol arkadaşı Seçkin Özdemir ile arasındaki fark 'yok artık' dedirtti. Bakın Seren Şirince kaç yaşındaymış...
25.08.2021 20:43
- Son Güncelleme: 25.08.2021 20:43
Umut Kırca'nın yönettiği ve oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Seren Şirince, Seçkin Özdemir, Taner Barlas'ın yer aldığı Bücür filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizide Özge karakterini canlandıran Seren Şirince'nin özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Seren Şirince kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Şirince hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun yaşını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Şirince'nin rol arkadaşı Seçkin Özdemir ile arasındaki fark da dikkat çekti.