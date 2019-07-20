Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan yeni haliyle şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamıyor...

Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan yeni haliyle şaşkına çevirdi. Bücür Cadı'daki performansıyla dönemin dikkat çeken çocuk oyuncularından dolan Merve Erdoğan artık genç bir kadın oldu. Bücür Cadı'daki Zeliş karakterine hayat veren Merve Erdoğan'ın yıllar sonraki halini görenler tanıyamıyor. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan 22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya geldi. Genç oyuncu son yıllardaki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Merve Erdoğan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

20.07.2019 22:23 - Son Güncelleme: 20.07.2019 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





